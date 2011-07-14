Українська балерина виграла Міжнародний конкурс у Сеулі
16:34, 14 липня 2011Суспільство
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За титул найкращих змагалися 76 артистів
Солістка балету Національної опери України Катерина ХАНЮКОВА зайняла перше місце на IV Міжнародному конкурсі артистів балету у Сеулі (Південна Корея).
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури України.
Крім того, артист балету Національної опери Андрій ПИСАРЕВ отримав на конкурсі Спеціальний приз журі.
За титул найкращих у цьому році змагалися 76 артистів балету з усього світу.
IV Міжнародний конкурс артистів балету в Сеулі відбувається під егідою Федерації Міжнародних балетних конкурсів та проводиться раз на два роки.
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