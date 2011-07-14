Українська балерина виграла Міжнародний конкурс у Сеулі

Солістка балету Національної опери України Катерина ХАНЮКОВА зайняла перше місце на IV Міжнародному конкурсі артистів балету у Сеулі (Південна Корея).

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури України.

Крім того, артист балету Національної опери Андрій ПИСАРЕВ отримав на конкурсі Спеціальний приз журі.

За титул найкращих у цьому році змагалися 76 артистів балету з усього світу.

IV Міжнародний конкурс артистів балету в Сеулі відбувається під егідою Федерації Міжнародних балетних конкурсів та проводиться раз на два роки.