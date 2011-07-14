Грузія захистила «Цинандалі» і ще 17 вин
17:36, 14 липня 2011Суспільство
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Угода включає 3 тисячі найменувань в ЄС
ЄС і Грузія домовилися про захист географічних найменувань.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідна угода була підписана сьогодні.
За даними прес-служби польського головування в ЄС, ця угода включає захист близько 3 тис. географічних найменувань сільськогосподарських товарів, що виготовляються в ЄС, і 18 сортів вин, які виробляються в Грузії.
Серед грузинських вин, чиї назви будуть захищені угодою, - «Манаві», «Кіндзмараулі», «Цинандалі», «Хванчкара».
Таким чином, Грузія стала першою країною серед східних сусідів ЄС, з якими Євросоюз підписав таку угоду.
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