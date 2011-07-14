Губернатор пропонує начитувати антикорупційний закон студентам

Голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола ДЖИГА пропонує вивчати антикорупційний закон у навчальних закладах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ДЖИГА сказав сьогодні під час семінару «Про засади запобігання та протидії корупції».

На думку голови ОДА, потрібно, щоб антикорупційний закон був розрахований на довготривалу програму, на роки. «Його (цей закон - УНІАН) потрібно вивчати у навчальних закладах, зі студентами працювати, з молодими фахівцями. Одними адміністративними, кримінальними заходами корупцію ми не поборемо», - вважає М.ДЖИГА.

Він зазначив, як в Україні було багато прикладів, коли протягом певного періоду при боротьбі з пияцтвом за півроку пересадили безліч бабусь за те, що в них знаходили самогонні апарати. «За півроку перетрусять і усе потім затухало», - нагадав М.ДЖИГА.

Він переконаний, що при вступів в силу цього закону потрібна широка роз’яснювальна робота, потрібна конкретна робота з людьми, потрібні економічна засоби – щоб були робочі місця, була прозора влада. «Потрібно працювати з людьми, бо це головний чинник закону боротьби з корупцією, а якщо ми зараз почнемо шукати, складати протоколи, тому що був даний старт… Я націлюю на те, що цей закон потрібно вивчити, адже тут є дуже цікаві положення і його потрібно розповсюдити, провести заняття», - вважає М.ДЖИГА.

Як відомо, з 1 липня набрав чинності закон «Про засади запобігання та протидії корупції в Україні», крім ст. 12 (Фінансовий контроль), що набере чинності з 1 січня 2012 року.