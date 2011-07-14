Україні бракує 50 тисяч лікарів.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН міністр охорони здоров`я України Олександр АНІЩЕНКО.

Він підкреслив, що кадри - це одна з головних проблем системи охорони здоров`я. «Але це проблема не лише нашої країни. В усьому світі – це перша проблема. І ми у цьому – не виняток. Також проблемами галузі є і недостатнє фінансування, але ніде у світі і немає такої ідеальної системи надання медичної допомоги, якій би повністю вистачало грошей на медицину. Для кожної системи не вистачає коштів», - відзначив міністр.

Ще однією проблемою охорони здоров`я, на думку О.АНІЩЕНКА, є недостатньо хороша матеріально-технічна база. «Це будівлі, споруди, і найголовніше – енергоозброєність наших медичних працівників», – заявив глава Мінохоронздоров`я.

«Концентрація сил і коштів – це головний напрям нинішньої реформи. І за рахунок створення Центрів первинної медичної допомоги ми цей принцип упроваджуємо в життя," - додав О.АНІЩЕНКО.