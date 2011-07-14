«Житомирські» шкарпетки підпільно шили в Кременчуці

У Кременчуку Полтавської області податкова міліція виявила підпільний цех з виробництва «житомирських» шкарпеток.

Про це УНІАН повідомив прес-офіцер податкової міліції в Полтавській області Дмитро СКОБЕЛЬСЬКИЙ.

За його даними, виробництво шкарпеток здійснювалося без якихось дозвільних документів, передбачених законодавством. Сам процес був повністю автоматизований, обслуговували «підпільне» виробництво чотири особи, які зарплату одержували в "конвертах".

Під час огляду "підпільного" цеху знайдено і вилучено 20 одиниць обладнання для виготовлення шкарпеток, 5 тис. 600 пар шкарпеток і 270 кг сировини для виготовлення шкарпеток. Загальна сума вилучених товарно-матеріальних цінностей орієнтовано становить 160 тис. грн. Зараз за даним фактом проводиться перевірка.