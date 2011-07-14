Міліціонери вимагали хабар за свої ж наркотики

У Запорізькій області судять працівників міліції, які незаконно купували і передавали місцевим жителям наркотики з метою їх подальшого шантажу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, Мелітопольська міжрайонна прокуратура направила до суду кримінальну справу стосовно двох колишніх працівників міліції, які скоїли злочини, передбачені ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 364, ч. 1 ст. 365 і ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України – незаконне придбання наркотичних засобів, зловживання владою або службовим становищем, здійснене співробітником правоохоронного органу, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і отримання хабара, поєднане з його вимаганням.

В ході розслідування було встановлено, що колишній оперуповноважений карного розшуку Мелітопольського міськвідділу міліції незаконно придбав без мети збуту канабіс, а потім домовився зі старшим оперуповноваженим карного розшуку Веселовського райвідділу міліції про пошук особи для передачі наркотику з метою подальшого його вилучення і, відповідно, вимагання хабара за не притягнення до кримінальної відповідальності.

Оперативники були затримані на місці злочину – безпосередньо після отримання від місцевого жителя, якому передали наркотик, першої частини хабара в 2 тис. грн.