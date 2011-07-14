Дедалі менше охочих продавати електроніку, чекаємо іноземця

В Україні через 3-4 роки кількість найбільших мереж з продажу побутової техніки та електроніки (ПТіЕ) може скоротитися до трьох.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив сьогодні на прес-конференції співзасновник групи компаній «Фокстрот» Валерій МАКОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, якщо на початку цього року в Україні функціонувало шість національних мереж з продажу побутової техніки та електроніки, то на сьогодні їхня кількість зменшилася до чотирьох, у зв`язку із закриттям магазинів торгових мереж «Техноярмарок» і «Мегамакс».

В.МАКОВЕЦЬКИЙ зазначив, що в 2010 році зростання ринку БТіЕ в мережевому сегменті в Україні склало 40-45%, а цього року зростання ринку очікується на рівні 22-23%.

Експерт очікує через 3-4 роки сповільнення зростання ринку побутової техніки та електроніки в мережевому сегменті. На його думку, якщо в цій перспективі на український ринок прийде великий іноземний гравець, то одна з мереж може бути закрита або поглинена, і на ринку залишиться три великі мережі, включаючи іноземну.

Довідка УНІАН. Серед найбільших мереж з продажу побутової техніки та електроніки в Україні – «Фокстрот. Техніка для дому», Comfy, «Ельдорадо», «Технополіс».