Приватні лікарі можуть працювати в амбулаторіях сімейної медицини

Київрада дозволила залучати приватних лікарів до роботи в амбулаторіях сімейної медицини. Зокрема, депутати дали дозвіл запровадити у двох районах міста Києва пілотний проект щодо залучення приватно-практикуючих лікарів для надання населенню послуг первинної медико-санітарної допомоги – у Дарницькому та Дніпровському районах на період 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято вчора на засіданні сесії Київради. За нього проголосували 77 з 103 зареєстрованих в залі депутатів.

Рішення прийнято з метою ліквідації дефіциту лікарів, що надають первинну медичну допомогу киянам на безоплатній основі, а також з метою впровадження нових механізмів фінансування первинної ланки і залучення кваліфікованих кадрів до роботи в закладах сімейної медицини.

Згідно з рішенням, головні лікарі закладів охорони здоров’я, що входять до сфери управління Дарницької та Дніпровської райдержадміністрацій, можуть за рахунок коштів на охорону здоров’я, виділених медзакладу, у випадку необхідності укладати договори з приватно-практикуючими лікарями загальної практики – сімейними лікарями, які мають ліцензію МОЗ на здійснення медичної практики про надання медичної допомоги закріпленому за ними населенню.

Відповідно до термінів дії укладених договорів, головні лікарі проводитимуть розрахунки з приватними лікарями за надані медичні послуги в межах коштів, виділених закладу охорони здоров’я з міського бюджету.

Депутати доручили Головному управлінню охорони здоров’я розробити індикатори якості роботи приватно-практикуючих лікарів, на підставі чого визначатимуться розміри їхньої заробітної плати.

Як інформувалось на сесії, основними критеріями оцінки роботи приватних лікарів при цьому мають стати, зокрема, кількість направлень до лікарів вузької спеціалізації, кількість викликів швидкої допомоги, виконання плану профілактичних щеплень тощо.

Наразі в рішення не зазначається про кількість приватних лікарів, які, можливо, будуть залучені, і конкретного фінансування на реалізацію вказаного проекту.

Передбачається, що до кінця цього року Київрада заслухає звіт про впровадження пілотного проекту у двох районах і, виходячи з нього, прийматиме рішення про необхідність поширення проекту на інші райони, або відмови від нього.

Як повідомляв УНІАН, цього року в Києві передбачається відкрити 90 амбулаторій сімейної медицини в усіх районах столиці. На реалізацію проекту в бюджет передбачено 100 млн. грн.