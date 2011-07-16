За півроку ліквідовано 50 "копанок"

У місті Сніжне Донецької області за перше півріччя поточного 2011 року місцевими правоохоронцями було виявлено й ліквідовано 50 «копанок» - місць незаконного видобутку корисних копалин.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Сніжнянського міського відділу міліції.

У повідомленні зазначається, що за фактами незаконного видобутку корисних копалин за вказаний період за ст.240 КК України порушено 21 кримінальну справу. У порушників вилучено майже 200 тонн вугільної маси. За рішеннями судів сума штрафів становила 58 тис. грн., за порушення земельного законодавства винні притягувалися й до адміністративної відповідальності, тут сума штрафів у дохід держави становила 3,5 тис. грн.

У прес-службі нагадали, що згідно зі ст. 240 КК України «Порушення правил охорони або використання надр»), зловмисники караються штрафом від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 2-х років або позбавленням волі на той самий строк.