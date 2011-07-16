Триває Всеукраїнська проща до Зарваниці

На Тернопільщині розпочалася Всеукраїнська та молодіжна прощі до Зарваниці.

Як передає кореспондент УНІАН, після святої літургії у кафедральному соборі Непорочного зачаття пресвятої Богородиці, колона прочан у супроводі машини Державтоінспекції та швидкої допомоги вирушила з Тернополя пішою ходою у Марійський центр у Зарваниці.

На 60-кілометровому маршруті до святого місця прочани матимуть змогу безкоштовно отримувати бутильовану воду, у самій же Зарваниці працюватимуть польові кухні, де учасники прощі зможуть попити чаю та поїсти. З метою забезпечення людей нічлігом у Зарваниці встановлено 7 військових наметів.

Прочани, які вийшли сьогодні на прощу з Тернополя, ночуватимуть у Струсові. Завтра ж вони об’єднають в Зарваниці з прочанами, які йшли на прощу з інших міст, та візьмуть участь в архиєрейському вечірньому богослужінні, поході зі свічками до чудотворного місця, де відбудеться молебень до Богородиці. Опісля відбудеться нічне посвячення води та хресна дорога. Також уночі паломники зможуть послухати духовний концерт на Співочому полі або взяти участь у нічних чуваннях.

У неділю 17 липня відбудеться ранкова архиєрейська літургія, яку правитиме патріарх Української греко-католицької церкви Святослав ШЕВЧУК. Після неї також буде проведено освячення води та релігійної атрибутики.

Як повідомляв УНІАН, цього року об’єднали всеукраїнську та молодіжну прощі, за попередніми підрахунками до Зарваниці прибудуть близько 150 тис. прочан. Також на прощу приїде кардинал з Іспанії.

У всіх населених пунктах, які розташовані на маршруті прочан до Зарваниці, з 15 до 17 липня встановили мораторій на продаж алкоголю.

Довідка УНІАН. Марійський духовний центр у Зарваниці входить до двадцятки Марійських центрів світу. Щороку на Всеукраїнські прощі сюди приходить до 100 тис. паломників.