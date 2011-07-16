Найвищі зарплати на держслужбі будуть близько 20 тис. грн.

Начальник Головного управління державної служби Тимофій МОТРЕНКО прогнозує, що закон «Про державну службу» набуде чинності з 1 січня 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

«З 1 січня набере чинності цей закон за виключенням статей, що стосуються оплати праці держслужбовців, оскільки поки що немає у держави ресурсів»,- сказав він.

Т.МОТРЕНКО зазначив, що проект закону "Про державну службу" готовий до другого читання у парламенті.

За його словами, новим законом передбачено розмежування політичних та адміністративних посад.

Крім того, законом визначений механізм нарахування заробітної плати держслужбовцям. За словами Т.МОТРЕНКА, заробітна плата державного службовця буде прив`язана до мінімальної заробітної плати з коефіцієнтом 2, а для окремих посад - 2,1. Найвищі зарплати на держслужбі становитимуть близько 20 тис. грн., уточнив він.

Т.МОТРЕНКО також зазначив, що суспільство не поважає чиновників, оскільки їх часто підозрюють у скоєнні корупційних дій. За його словами, це неправильний стереотип. «У нас чомусь думають, що на державну службу ідуть ті, хто хоче щось «наварити». Де він тут щось наварить? Скрепки понесе з роботи? Корупція - це не справа державних чиновників, це в основному справа політиків, які мають доступ до прийняття рішень і змушують державних чиновників діяти у той чи інший спосіб», - сказав Т.МОТРЕНКО.

Крім того, він повідомив, що минулого року плинність кадрів у державних установах становила близько 12%. «Це надзвичайно висока плинність, враховуючи майже 300 тис. працюючих», - сказав він, додавши, що в основному звільнилися з посад чиновники, які нещодавно прийшли на держслужбу і обіймали найнижчі посади.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону "Про державну службу". Законопроект визначає основи державної служби, порядок вступу на державну службу, її проходження та припинення, правовий статус державного службовця.