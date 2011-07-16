88 житлових будинків отримають фінансування для добудови

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства 14 липня п.р. своїм наказом затвердило перелік з 88 об`єктів житлового будівництва, на які буде направлено 100 млн. грн., виділених з держбюджету поточного року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, зазначені об`єкти візьмуть участь у Державній цільовій соціально-економічній програмі будівництва (придбання) доступного житла в 2011 році.

За словами директора Департаменту житлового будівництва, будіндустрії і промисловості будівельних матеріалів Олександра НЕПОМНЯЩЕГО, серед відібраних житлових будинків 25 об`єктів, які були включені до програми минулого року, і 63 нових об`єкти з усіх регіонів України.

«25 об`єктів, які фінансувалися минулого року, залишені у програмі. Це пов`язано з тим, що деякі з цих об`єктів ще не введено в експлуатацію, а в деяких – не повною мірою реалізовані квартири», – сказав він.

О.НЕПОМНЯЩІЙ уточнив, що перелік з 63 недобудов визначила спеціальна комісія, створена Мінрегіонбудом на виконання рішення уряду. При формуванні переліку комісія керувалася такими критеріями, як ступінь готовності, наявність дозвільної і проектно-кошторисної документації, відповідність попиту і ділова репутація забудовників. При цьому до списку потрапили об`єкти, ступінь готовності яких нижче за 50%.

У міністерстві відзначили, що наступним кроком для компаній-забудовників стане укладання договору з Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву, який є одержувачем бюджетних коштів і відповідальним виконавцем заходів програми.