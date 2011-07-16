Екс-голова адміністрації роздав землю селянам

У Запорізькій області викрито чиновника, який здійснив незаконне відчуження майже 3 тис. гектарів земель Міністерства оборони.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, працівники УБОЗ ГУ МВС України у Запорізькій області в результаті проведених перевірок викрили начальника управління комунального господарства одного з міськвиконкомів.

Встановлено, що чиновник у 2009 році, виконуючи обов’язки голови районної державної адміністрації, своїм рішенням забрав у військової частини земельну ділянку площею 2802,06 га. В подальшому, протягом 2010 року, розпорядженнями тієї ж райадміністрації ці землі були передані громадянам у власність для ведення особистого селянського господарства.

Відповідно до Закону України «Про Збройні Сили України», земля, що закріплена за військовими частинами ЗС, є державною власністю і для її відчуження необхідна згода Міністерства оборони України.

Як з’ясувалось, дозвіл на припинення права користування на земельну ділянку Міноборони не надавало і у судовому порядку це право не скасовувалось.

За матеріалами УБОЗ Бердянською міжрайонною прокуратурою стосовно згаданого високопосадовця порушено кримінальну справу за ч.3 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України.

Збитки, завдані державі, перевищують 32 млн. грн.