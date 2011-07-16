Дружина Ландіка вважала, що інцидент вичерпано

Дружина луганського депутата Романа Ландіка, який побив дівчину в ресторані, повернулася до України з Краснодара, де її чоловіка затримали і утримують в ізоляторі.

Ганна Ландік підтвердила версію чоловіка про те, що вони не ховалися за кордоном від правосуддя, а просто їхали відпочивати.

«Ми їхали в заплановану відпустку, у нас не було весільної подорожі через те, що у мене була сесія. Ми виїжджали з України в повній упевненості, що інцидент вичерпано, і зі спокійною душею їхали до Анапи», - сказала вона журналістам.

За даними видання «Східний варіант», Ганна зараз на 7 місяці вагітності і не знає, коли її чоловік буде екстрадований до України. Вона не виключає, що через пережитий стрес доведеться лягати в лікарню.

У луганських правоохоронців розповідь дружини Ландіка не викликала довіри. «Це особисті проблеми дружини Ландіка, що вона там зараз заявляє. Романа Ландіка затримали в Росії, після того, як він не з`явився за повісткою до слідчого, тобто виходить, що він разом з дружиною незаконно перетнув кордон», - наводить слова керівника прес-служби УМВС у Луганській області Тетяни Погукай газета «Сегодня».