Україна залишилася без ліків

Війна за переділ фармацевтичного ринку паралізувала в Україні державні закупівлі ліків.

Минуло шість місяців 2011 року, а МОЗ України не придбав жодної упаковки лікарських препаратів, пише "Дзеркало тижня. Україна".

Усі 240 тендерів із закупівлі ліків 2011 року закінчилися безрезультатно.

У 2010 році на закупівлю ліків держава витратила 3,5 мільярдів гривень, не менша сума чекає свого освоєння й цього року.

Гроші в бюджеті є, але вони залишаються на рахунках скарбниці.

До редакції звернувся голова правління Всеукраїнського товариства гемофілії Олександр Шмило.

Він розповів, що 2600 осіб, які страждають на гемофілію в Україні, вже тривалий час не отримують жодної допомоги від держави, і коли можна буде сподіватися на отримання ліків, жоден чиновник сказати не може.

Про відсутність державного фінансування ліків у центрі лікування СНІДу заявила й Всеукраїнська мережа людей, котрі живуть з ВІЛ. Щоб врятувати життя дітям, організація залучила спонсорів.

Крім того, через відсутність державної допомоги страждають онкологічні хворі, діабетики, хворі на розсіяний склероз і багато інших.

"Не можна сказати, що раніше держзакупівлі здійснювалися прозоро, й колишня система була вигідна для держави і хворих громадян. Просто якщо раніше на ліках заробляли, то тепер їх відсутністю вбивають", - відзначає видання.

Українська правда