В Маріуполі - 23-й випадок захворювання на холеру
Заборона на купання і ловлю риби триває
У Маріуполі Донецької області зареєстровано новий, 23-й випадок захворювання на холеру й один новий випадок вібріононосійства холерного вібріона серед дорослих.
Про це УНІАН повідомили в санітарно-епідеміологічній станції Донецької області.
Загалом у Маріуполі з 29 травня (дата початку спалаху холери) зареєстровано 23 випадки захворювання на холеру, викликаних холерним вібріоном О1 серогрупи, біовар Ель-Тор, серовари Огава і 11 випадків вібріононосійства такого ж збудника у клінічно здорових людей.
У лікарнях міста перебуває троє хворих і двоє вібріононосіїв. Стан їх здоров`я задовільний.
У Маріуполі продовжується дія заборони на купання і ловлю риби в Азовському морі і річках.
Також у місті тривають профілактичні і протиепідемічні заходи з локалізації і ліквідації вогнища холери.