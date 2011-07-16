Погода на неділю: Києву обіцяють грозу

Завтра у західних, північних та центральних областях України місцями очікуються грозові дощі, на решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час гроз окремі шквали 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура у західних областях вночі 12-17°, вдень, окрім Закарпаття, 22-27°; на решті території вночі 16-21°, на узбережжі морів до 25°, вдень у більшості північних областей 26-31°, у центральних областях 30-34°, у південній частині та на сході 35-38°.

У Київській області у неділю очікуються короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 16-21°, вдень 26-31°. У Києві температура вночі близько 20°, вдень 28-30°.

Сьогодні температура води у Чорному морі 21-25°, в Азовському морі 25-26°; у Дніпрі біля Києва 24°.