Німецький суд розпочав попереднє розслідування у новій справі, фігурантом якої є Іван ДЕМ‘ЯНЮК.

Як повідомляє NEWSru, за інформацією агентства EFE з посиланням на місцеву пресу, розслідування проводить прокуратура міста Вейдена. Вона прагне визначити, чи дійсно І.ДЕМ‘ЯНЮК причетний до загибелі майже 5 тисяч ув'язнених концтабору Флоссенбург. EFE підкреслює, що І.ДЕМ‘ЯНЮК охороняв цей концтабір з жовтня 1943 по грудень 1944 року. Він - не єдиний фігурант даної справи: у прокуратурі пояснили, що розслідують причетність до загибелі людей ще одного охоронця. Його прізвище не називається, а в матеріалах прокуратури ця людина позначена як Олексій Н.

У червні повідомлялося, що мюнхенський суд не дозволив екстрадицію І.ДЕМ‘ЯНЮКА до Мадрида, де він мав з'явитися перед судом у зв'язку із звинуваченнями у здійсненні військових злочинів.

Іспанський суддя Ісмаель МОРЕННО обвинувачує І.ДЕМ‘ЯНЮКА у геноциді і злочинах проти людства у концентраційному таборі Флоссенбург на півдні Німеччини. Там, за словами судді, утримували 155 іспанців, 60 з яких померли.

Німеччина попросила Іспанію надати інформацію щодо того, як і коли ці люди померли, щоб визначити, чи міг І.ДЕМ‘ЯНЮК бути причетним до цих злочинів. Проте Мадрид не зміг надати необхідні подробиці.

Суд Мюнхена 19 травня засудив І.ДЕМ‘ЯНЮКА до п'яти років тюремного увзнення. Проте судова влада дозволила йому залишитися на волі до завершення розгляду апеляції по його справі. Зараз він перебуває в приватному будинку для людей похилого віку.

І.ДЕМ‘ЯНЮК був визнаний винним у співучасті у масових розправах над в'язнями нацистського концтабору Собібор, який знаходився на території Польщі.