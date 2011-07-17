Убивці мольфара Нечая загрожує довічний термін

Убивці відомого карпатського мольфара Михайла Нечая загрожує тюремне ув’язнення від 10 до 15 років або ж довічне позбавлення волі.

Про це УНІАН повідомив керівник Відділу зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області Василь ГУЛЬТАЙЧУК.

За його словами, слідчим управлінням УМВС України в Івано-Франківській області порушено кримінальну справу за ч. 2 п. 13 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство).

В.ГУЛЬТАЙЧУК повідомив, що підозрюваним є 33-річний житель Львова. З його словами, він був судимий у 1999 році за скоєння вбивства жінки, є інвалідом 2-ї групи з діагнозом «шизофренія», майже 10 років перебував у місцях позбавлення волі та на примусовому лікуванні у психіатричних закладах закритого типу.

Згідно з попередніми показаннями затриманого, він убив М.Нечая за те, що той не сприймає і не поважає обряди і норми традиційного християнського віросповідання, а сповідує язичництво. Упродовж двох днів підозрюваний і М.Нечай спілкувалися між собою з цих питань. Напередодні вбивства, як зізнався затриманий, він всю ніч молився і, як каже дослівно, «Бог дав йому дозвіл покарати зло».

При проведенні оперативно-розшукових заходів оперативники з’ясували особу підозрюваного, який приїхав в село Верхній Ясенів 13 липня і поселився у туристичному наметі неподалік садиби М.Нечая. Мобільні групи міліції мали інформацію не лише про прикмети цього чоловіка, але і його зображення. У ці дні у селі працювала знімальна група телевізійників із столиці, які готували документальний фільм про мольфара і цілителя. При перегляді відеоматеріалів правоохоронці зафіксували декілька відеофрагментів, в які потрапив чоловік біля намету.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня в селі Верхній Ясенів Верховинського району Івано-Франківської області від ножового поранення помер відомий карпатський мольфар і народний цілитель 81-річний Михайло Нечай.