Українські танкобудівники завалені замовленнями

Керівництво держпідприємства «Завод ім. Малишева» планує до кінця цього року повністю погасити борги по зарплаті своїм працівникам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у п`ятницю на своїй першій прес-конференції в.о. генерального директора ДП «Завод ім. Малишева» Валерій ПРЕДКО.

В. ПРЕДКО повідомив, що на цю посаду він був призначений на початку липня і одним з головних завдань ставить поліпшення фінансового становища підприємства.

За його даними, сума боргів по зарплаті на сьогодні становить близько 43 млн. грн., але вона виплачується щодня і вже скоро буде повністю видана за травень 2011 р.

«Ми щодня виплачуємо зарплату», - сказав В. ПРЕДКО. Передбачається, додав він, що борги «ми повинні повністю погасити до кінця року».

Новий керівник також повідомив, що на сьогодні середня зарплата по заводу становить 2300 грн., проте керівництво ставить мету підвищувати зарплату. При цьому В. ПРЕДКО оптимістично висловився про перспективи виплати зарплат, оскільки завод, за його словами, «має багато замовлень» і, зокрема, «потребує додатково півтори тисячі робітників» для виконання поставлених перед підприємством завдань.

Кажучи про ситуацію на підприємстві, В. ПРЕДКО зазначив, що вона достатньо складна, враховуючи хоч би те, що свого часу завод випускав «100 танків за місяць», а зараз такої кількості зброї «не потрібно». За його словами, в перспективі на підприємстві планується, зокрема, вдосконалення управлінської моделі, зміна застарілих технологій та обладнання, реструктуризація з урахуванням балансу випуску військової і цивільної продукції.

«У нас зараз просто неймовірна кількість замовлень», - сказав В.ПРЕДКО, зазначивши, що вони стосуються як бронетехніки, так і «цивільних» виробів. При цьому новий керівник додав, що роботи з виконання великих контрактів, зокрема, виготовлення новітніх танків «Оплот» за замовленням Міноборони України і випуску бронетранспортерів для Іраку, з модернізації вітчизняних танків Т-64 до рівня БМ «Булат» продовжуються і, за умови систематичного і достатнього фінансування, будуть завершені в обумовлені терміни.

В.ПРЕДКО також сказав, що чекає поліпшення загальної ситуації в оборонному секторі економіки, чому, на його думку, можуть сприяти зусилля уряду в цілому і початок роботи нового утворення - державного концерну «Укроборонпром», вплив на ситуацію якого вже «вельми відчутний».

Як повідомляв УНІАН, Міністерство соціальної політики обнародувало список підприємств, які мають найбільшу заборгованість по зарплаті, серед яких Завод ім. Малишева.

Довідка УНІАН. ДП «Завод ім. Малишева» - головний виробник бронетехніки в Україні. У співпраці з Харківським конструкторським бюро машинобудування ім. Морозова (ХКБМ) і Харківським конструкторським бюро двигунобудування (ХКБД) підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних і колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, котра є на озброєнні багатьох країн світу. Основні напрямки виробництва ДП «Завод ім. Малишева»: важка бронетехніка (танк« Оплот », БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «ДОЗОР-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки.