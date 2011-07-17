Київрада прийняла Програму розвитку туризму

Депутати Київради в п`ятницю проголосували за прийняття Програми розвитку туризму в місті Києві до 2015 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, реалізація програми включає низку заходів. Нею впроваджується система пільгового і дисконтного обслуговування туристів та окремих категорій населення підприємствами туристичної сфери, зокрема, вводиться картка туриста та пільги студентам, пенсіонерам і дітям. Створюються нові рекреаційні і туристичні зони, нові оглядові майданчики.

Також програма передбачає проведення щорічних заходів спортивно-оздоровчого туризму, облаштування маршрутів активного відпочинку, підтримку розвитку соціального, фестивального, дитячого та молодіжного туризму.

Окрему увагу приділено розвитку виставкової діяльності.

Планується створення міського інтернет-порталу туризму. Крім того, буде проведений конкурс на найбільш привабливу туристичну емблему Києва.

Під час розгляду цього питання заступник міського голови – секретар Київради Галина ГЕРЕГА сказала: «Київ має великий туристичний потенціал. Туризм може стати однією з найприбутковіших галузей економіки міста за рахунок іноземних інвестицій, збільшення робочих міст, створенення комфортних умов для мешканців і гостей міста. Тим більш, що приймаючи цю програму, ми не просто стимулюємо туризм, ми визначаємо обличчя столиці в європейському співтоваристві».

У 2010 році закінчився термін дії попередньої Програми розвитку туризму у місті Києві. З моменту прийняття програми у 2004 році на 44% зріс обсяг надання туристичних послуг, кількість іноземних туристів збільшилась на 10,6%, платежі до бюджету зросли на 224,8%.