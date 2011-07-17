Квитки на поїзд продаватимуть за 90 днів до виїзду

Міністерство інфраструктури України підготувало проект наказу «Про затвердження Змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти залізничним транспортом України», яким пропонується ввести продаж проїзних документів на пасажирські потяги далекого слідування за 90 діб до дати поїздки.

Про це повідомляє УНІАН прес-служба міністерства.

Нагадаємо, зараз реалізація квитків починається за 45 діб до дня відправлення потягу. На даний час документ проходить узгодження в Міністерстві юстиції та інших зацікавлених установах.

Окрім того, серед запланованих нововведень - можливість для пасажира роздрукувати проїзний документ на бланках суворого обліку, скориставшись автоматами самообслуговування (кіосками).

Також в оновленій редакції Правил передбачається змінити положення про повернення вартості квитка у разі його невикористання. Якщо пасажир відмовився від поїздки в період від 24 до 12 годин до відправлення потягу, то йому буде повернено повну вартість квитка і 50% вартості плацкарти. Якщо менш ніж за 12 годин - тільки вартість квитка, кошти за плацкарту не виплачуватимуться. Виплата платежів за невикористані проїзні документи, пред`явлені вже після відправлення потягу, проводитися не буде.

Якщо ж пасажир вирішить припинити поїздку вже безпосередньо у дорозі слідування, йому виплатять вартість квитка за непройдену відстань (за плацкарту кошти повернуто не буде). Також не здійснюватиметься виплата платежів за невикористані проїзні документи з позначкою про припинення пасажиром поїздки у дорозі слідування, які будуть пред`явлені більш ніж через три години після відправлення потягу.