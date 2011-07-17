Енергетики рахують втрати

За півроку на об’єктах відкритого акціонерного товариства «Тернопільобленерго» було викрадено майна на загальну суму 60 тис. грн.

Як повідомив кореспондента УНІАН заступник головного інженера з розподільчих мереж ВАТ «Тернопільобленерго» Роман ДОРОШ, найбільших збитків енергетики зазнали внаслідок викрадення 10,57 км алюмінієвого проводу вартістю 34,6 тис. грн. та чотирьох шаф високовольтної апаратури типу КСО. Купівля нових шаф разом з відновлювальними роботами обійшлася підприємству у 20,38 тис. грн.

Також за півроку було викрадено 28 кг алюмінієвих шин, дві опори, двоє дверних полотен та шість метрів кабеля 10 кВ. Збитки внаслідок викрадення цього обладнання становлять 5,1 тис. грн.

«Найбільша крадіжка була скоєна у Бережанському районі. Там злодії проникли на трансформаторну підстанцію 10/0,4 кВ і винесли із собою 28 кг алюмінієвих шин, чотири шафи високовольтної апаратури типу КСО, шість метрів кабеля 10 кВ та дві штуки дверних полотен. Загальна сума завданих енергетикам збитків у даному районі становить 23,77 тис. грн.», – повідомив Р.ДОРОШ.

За його словами, правоохоронні органи розслідують всі факти крадіжок.