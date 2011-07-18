На Вінниччині замало заповідників

У Вінницькій області до 2012 року площу заповідних територій планується збільшити до 10% від загальної площі земель запасу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області.

У даний час в області нараховується 395 заповідних об’єктів, що становить близько 2% від площі земель запасу. Таким чином область займає одне з останніх місць в Україні за площею заповідності територій.

Найнижчий показник заповідних територій у Барському (0,04%), Калинівському (0,05%), Оратівському (0,3%), Липовецькому (0,02%), Томашпільському (0,15%) районах.

До кінця цього року передбачається створення нових заповідників у Барському, Муровано-Куриловецькому та Томашпільському районах.