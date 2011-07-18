Податківці переказали до держбюджету на 40 млрд. грн. більше

03:32, 18 липня 2011
Суспільство
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Голова служби про позитивну динаміку

Державна податкова служба України (ДПСУ) в січні-червні 2011 року переказала до загального фонду держбюджету 90 млрд. грн., що на 40 млрд. грн. більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. План Міністерства фінансів перевиконаний на 2,4%, до бюджету додатково надійшли 2 млрд. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ, такі дані озвучив голова служби Віталій ЗАХАРЧЕНКО під час засідання колегії ДПСУ на минулому тижні.

«Ми спостерігаємо позитивну динаміку виконання планових показників, досягнута стабільність у надходженні податків. Завдяки динамічним напрацюванням до загального фонду держбюджету зібрано 90,5 млрд. грн. Це на 40 млрд. грн. перевищує збір минулого року», – зазначив він.

За словами В.ЗАХАРЧЕНКА, в січні-червні 2011 року до зведеного бюджету податківці переказали 128,183 млрд. грн., зокрема до держбюджету – 93,723 млрд. грн., до місцевих бюджетів – 34,46 млрд. грн.

У повному обсязі використано бюджетний ресурс на відшкодування податку на додану вартість (ПДВ). Зокрема, на рахунки платникам податків відшкодовано 21 млрд. грн. ПДВ.

 

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