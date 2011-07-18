АМК дозволив страхувати ризики Євро-2012

Антимонопольний комітеті України дозволив здійснювати узгоджені дії у вигляді підписання договору про співпрацю між страховиками у сфері страхування ризиків організації підготовки і проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу в Україні терміном на три роки.

Про це йдеться у повідомленні АМК, переданому агентству УНІАН.