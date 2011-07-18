АМК дозволив страхувати ризики Євро-2012
05:02, 18 липня 2011Суспільство
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Узгоджені дії можна оформити договором
Антимонопольний комітеті України дозволив здійснювати узгоджені дії у вигляді підписання договору про співпрацю між страховиками у сфері страхування ризиків організації підготовки і проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу в Україні терміном на три роки.
Про це йдеться у повідомленні АМК, переданому агентству УНІАН.
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