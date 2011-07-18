Чому фермери не хочуть братися за тваринництво?

Старший науковий співробітник Інституту соціології НАНУ Олександр ГОНЧАРУК вважає, що тваринництво в Україні не розвивається через відсутність гарантій права власності на засоби виробництва.

Як повідомляє ZN.ua, таким чином експерт прокоментував результати опитування Центру соціальних експертиз Інституту соціології НАНУ та Державного агентства земельних ресурсів, які засвідчили, що основним напрямом діяльності фермерських господарств і сільгосппідприємств в Україні є рослинництво. Тваринництво продовжує залишатися головним джерелом прибутків усього для 7,3% фермерських господарств і для 9,5% сільгосппідприємств.

«Відсутність позитивної динаміки у тваринництві пов’язана з тим, що права власності у нас часто не визначені і дуже часто можуть бути піддані сумніву», — вважає О.ГОНЧАРУК.

На його думку, ті люди, які працюють сьогодні у сфері сільгоспвиробництва, як правило, зайняті там, де відносно невеликі капітальні витрати.

«Якщо права власності будуть піддані сумніву або й просто проігноровані, то можна продати техніку, товарно-матеріальні цінності і вийти з бізнесу з мінімальними втратами. А коли людина будує ферми, капітальні споруди, то вона має бути впевнена, що простоять вони щонайменше тридцять років, і ніхто їх не забере, як і тисячу гектарів орендованої землі. Тут або треба мати надійну оренду, або скуповувати землю, бо завжди є небезпека втратити кормову базу для худоби. А вода, очисні споруди, організація зоотехнічної та ветеринарної служб — це також великі витрати, які потребують стабільності на десятки років. Негарантовані права є найбільшою, на мою думку, перешкодою для розвитку тваринництва», — наголосив О.ГОНЧАРУК.

Опитування проводилось з квітня по червень 2011 року Центром соціальних експертиз Інституту соціології НАНУ спільно з Державним агентством земельних ресурсів. Всього було опитано 1600 селян, крім того – 1200 фермерів та 800 керівників сільгосппідприємств.