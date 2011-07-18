Родичі побитої Ландіком дівчини просилися під охорону міліції

Деякі родичі Марії КОРШУНОВОЇ, побитої депутатом Луганської міськради Романом ЛАНДІКОМ, попросилися під охорону спецпідрозділу міліції «Грифон».

Про це адвокат М.КОРШУНОВОЇ заявив в інтерв`ю газеті «Сегодня».

«Хто саме написав заяву, не можу вам сказати, але вони особи, що теж охороняються. Марія буде під охороною до суду. Зараз вона продовжує лікування вдома», — заявив адвокат потерпілої.

При цьому сам адвокат поки що не називає свого прізвища, інтерв`ю дав по телефону.

Він також не виключив, що вже цього тижня зустрінеться з журналістами після того, як остаточно оформить з М.КОРШУНОВОЮ суть претензій до Р.ЛАНДІКА.

Крім того, адвокат спростував заяву Р.ЛАНДІКА про те, що конфлікт з М.КОРШУНОВОЮ вирішений полюбовно.

Видання зазначає, що в одну з приватних клінік міста на збереження потрапила дружина Р.ЛАНДІКА Ганна, яка знаходиться сьомому місяці вагітності. Жінка відчула себе зле після поїздки в Краснодарський край (як Ганна зізналася раніше журналістам — вони з чоловіком їхали в Анапу у весільну подорож, а не втікали від правосуддя), де Р.ЛАНДІК був затриманий за звинуваченням у хуліганстві.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня вночі в ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата Володимира ЛАНДІКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив дівчину Марію КОРШУНОВУ.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.ЛАНДІКА згідно з ч.3 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

10 липня стало відомо, що працівники правоохоронних органів встановили місцеперебування Р.ЛАНДІКА. Він був затриманий у Краснодарі.

12 липня Р.ЛАНДІКА виключили з Партії регіонів.

14 липня міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що найближчим часом російський суд розгляне справу про екстрадицію Р.ЛАНДІКА в Україну.