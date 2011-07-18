Юристи: Рейдерські атаки повертаються

В Україні збільшилася кількість рейдерських атак на компанії аграрного сектора, повідомили УНІАН юристи компанії L.I.Group.

«Рейдерські атаки повертаються, і все частіше їх об'єктами стають підприємства аграрної галузі», - стверджують юристи компанії. За їх словами, чим частіше звучить проблема продовольчої кризи в світі, тим більше привабливим в Україні стає аграрний бізнес. «Проте саме аграрна галузь є найменше захищеною в нашій країні, а тому цей сектор є дуже цікавим для не чистих на руку ділків. І немає жодного підприємства, яке б не було потенційно привабливим об'єктом для них. Приваблюють таких осіб, як правило, земельні права, майно, споруди, акції й отримані аграріями врожаї», - відзначають юристи. За їх словами, об'єктами рейдерських атак стають як успішні підприємства, що розвиваються, так і такі, що приходять у занепад, які потребують допомоги держави та інвесторів.

«За 2 останніх роки ми стали свідками зухвалих посягань на корпоративні права в так званих аграрних областях України, зокрема в Чернігівській, Хмельницькій, Полтавській, Черкаській і Вінницькій областях. Деякі клієнти зорієнтувалися і своєчасно звернулися по юридичну допомогу, і ми зуміли успішно відбити удари опонентів і попередити їх наступні протиправні кроки, проте є й такі, які звернулися до нас вже на стадії, коли їх підприємства буквально розтягували по шматках, а ситуація вийшла з-під контролю повністю. Проте і в цьому випадку через численні і непрості судові процеси нам вдалося повернути і майно, і незаконно відібрану землю», - пояснюють фахівці.

На думку юристів, сучасний стан законодавства, яке регулює відношення в аграрному секторі економіки України, залишає бажати кращого. Застарілі норми, неузгодженість, а деколи й повна відсутність правових норм, які регулюють конкретні правовідносини, не тільки не дають можливості для нормальної роботи підприємств, але й провокують рейдерів на протиправне захоплення рентабельних виробництв. Проте, на думку юристів, на даний момент намітилися позитивні тенденції, які дають надію на швидке реформування аграрної галузі України. Зокрема, заслуговують уваги ініціативи Президента України, пов'язані з реформуванням аграрного сектора економіки, «дії, направлені на прийняття життєво необхідних для ринку земель законів, які створять фундамент для ефективної діяльності аграрних підприємств». «Сподіваємося, що успішна реалізація запланованих реформ дозволить аграрним підприємствам вийти на якісно новий рівень виробництва, а також полегшить роботу юридичних служб, які їх обслуговують», - відзначають у компанії.