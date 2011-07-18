Холдинг «Сегодня Мультимедіа» очолила Громницька

Екс-головний редактор журналу «Профиль» Олена Громницька призначена з 18 липня генеральним директором ПрАТ «Сегодня Мультимедіа» (видавничий холдинг групи СКМ). Про це Телекритиці повідомили в прес-службі холдингу.

Гільєрмо Шмітт, який протягом п`яти років був генеральним директором «Сегодня Мультимедіа», прийняв рішення залишити посаду у зв`язку з виходом на пенсію (панові Шмітту 67 років) та продовжити роботу з компанією в якості члена наглядової ради.

Директор з розвитку медійного напрямку бізнесу компанії СКМ Катерина Лапшина висловила жаль, що Гільєрмо Шмітт іде з посади. «Він вивів наш видавничий бізнес на якісно новий рівень. Завдяки успіхам Гільєрмо і команди холдингу ми маємо сильну базу для подальшого розвитку і зростання», - сказала вона.

За словами пані Лапшиної, СКМ покладає великі надії на нового керівника видавничого холдингу: «Не маємо сумнівів, що досвід і професійні якості Олени Громницької допоможуть зберегти і розвивати команду, зробити наші видання ще більш цікавими і затребуваними читачами».