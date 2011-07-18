Погода на завтра

В Україні завтра, 19 липня, утримається суха й спекотна погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, місцями короткочасний дощ, гроза очікуються в західних, а вдень і в північних областях; на решті території без опадів.

Вітер південно-східний, східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 16-21°, на узбережжі морів до 25°; вдень 28-33°, у південній та східній частинах місцями 35-38°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 17-22°.

У Київській області вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 28-33°.

У Києві завтра без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі близько 20°, вдень 30-32°.

Сьогодні, 18 липня, температура води в Чорному та Азовському морі 23-27°; у Дніпрі біля Києва - 24°.

Також УкрГМЦ попереждає, що 19-21 липня в Україні, крім західних областей, переважатиме висока (4 класу), в південній частині, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській областях надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.