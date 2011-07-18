Янукович вимагає поставити населення на лічильники

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає повністю завершити процес встановлення всіх видів лічильників для населення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, відповідне завдання В.ЯНУКОВИЧ дав міністру регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолію БЛИЗНЮКУ та членам Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України під час зустрічі в Криму.

Член Національної комісії Юрій ХІВРИЧ поінформував, що на сьогодні лічильниками на воду обладнано лише 40% квартир, на тепло – 23%.

«Це дуже і дуже мало, тому в цьому та наступному роках планується стовідсотково перейти на облік, аби люди бачили сьогодні, що вони споживають, скільки та якої якості. Це дуже важливе завдання», – сказав Ю.ХІВРИЧ після зустрічі з Президентом України.