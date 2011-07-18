Колесніков: навігація на Дніпрі буде як на Рейні та Дунаї

Міністерство інфраструктури до травня 2012 р. має намір довести навігацію на Дніпрі до європейського рівня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні, 18 липня, на прес-конференції віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ.

«В Україні ніколи не було радіозв`язку високої якості на Дніпру. У травні майбутнього року ні Дніпру в повному обсязі буде поставлено радіозв`язок, і всі судна, які проходять по Дніпру, матимуть якісну, європейського рівня навігацію, яка сьогодні є на Рейні і на Дунаї», - сказав він.

За його словами, це питання особливо важливе після трагедії з судном «Булгарія » у РФ.

Як повідомляв УНІАН, двопалубний дизель-електрохід "Булгарія", споруджений у 1955 році в Чехословаччині, затонув 10 липня під час грози на Куйбишевському водосховищі на території Татарстану за три кілометри від берега. На борту судна, за різними даними, перебувало від 192 до 209 осіб, врятувати вдалося 79.