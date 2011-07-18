Бригинець: знищення Щекавиці має два аспекти

У Київській міській державній адміністрації створено робочу групу, яка перевірить межі земельної ділянки, де проводились роботи, що призвели до знищення частини гори Щекавиці.

Про це повідомив голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ, поінформували УНІАН у його прес-службі.

В повідомленні зазначається, що робочу групу з приводу незаконних дій навколо гори Щекавиці було створено за результатами звернення О.БРИГИНЦЯ до профільного заступника голови КМДА Михайла КУЧУКА.

«Події, пов’язані із Щекавицею, мають два аспекти. Чи мали право забудовники робити те, що вони зробили – і це питання розглядають на багатьох рівнях, в тому числі і в прокуратурі. І чи не вийшли забудовники за межі своєї ділянки, тобто, чи не порушили межові знаки? Це питання вимагає додаткового розгляду», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

Саме другу частину проблеми і вивчить ініційована О.БРИГИНЦЕМ робоча група. Депутат переконаний, що вона підтвердить здогадки активістів, які візуально визначили, що роботи зі знищення гори відбуваються за межами виділеної ділянки.

«Якщо це підтвердить робоча група, забудовники змушені будуть припинити будь-які роботи стосовно гори. Більше того, вони будуть покарані за проведення робіт за межами наданої їм ділянки», - переконаний О.БРИГИНЕЦЬ.

Як повідомлялося, О.БРИГИНЕЦЬ звертався до прокуратури з проханням звернути увагу на те, що згідно з розпорядженням КМДА №979 від 17.05.2002 р., гора Щекавиця є археологічним заповідником, зоною регулювання забудови першої категорії та зоною охоронюваного ландшафту.

5 липня ц.р. будівництво на Щекавиці тимчасово призупинено до завершення археологічних досліджень на ділянці приписом Головного управління охорони культурної спадщини у зв’язку з виявленням археологічного охоронного шару.