Янукович вимагає лібералізувати відносини в геології

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що відносини між державою та надрокористувачами в Україні мають бути лібералізовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, на цьому В.ЯНУКОВИЧ наголосив під час зустрічі у Криму з головою Державної служби геології та надр України Едуардом СТАВИЦЬКИМ.

Як заявив після зустрічі голова Державної служби геології та надр, йдеться про заходи з дерегуляції галузі, зокрема про запровадження принципу «єдиного вікна». «Поставлено завдання лібералізувати ці відносини, щоб інвестор, надрокористувач почував себе спокійним та захищеним», - сказав Е.СТАВИЦЬКИЙ.

Він також зазначив, що принцип «єдиного вікна» для надрокористувачів вже починає втілювати як Державна служба геології та надр, так і Міністерство екології та природних ресурсів.