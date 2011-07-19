АероСвіт поповнив флот двома Боїнгами

Компанія "АероСвіт - Українські авіалінії" поповнила флот середньомагістральними літаками Boeing 737-300 і Boeing 737-500.

Як повідомляє прес-служба авіакомпанії, повітряні судна експлуатуються на умовах операційного лізингу.

Нагадаємо, раніше, в червні цього року, компанія одержала один літак Boeing 737-500, а в лютому-квітні – 3 далекомагістральні Boeing 767-300ER.

Як відзначають у компанії, активне розширення літакового парку пов`язане з інтенсивним розвитком "АероСвітом" програми польотів у літній період 2011 року. У березні-липні 2011 року перевізник підвищив інтенсивність рейсів на більшості існуючих маршрутів, освоїв 8 нових повітряних ліній у міста Західної і Центральної Європи, Росії, Казахстану і Узбекистану, а до кінця 2011 р. – відкриє ряд нових трансконтинентальних безпосадочних напрямків у міста Південно-Східної Азії.