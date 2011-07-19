Роботу рейкового автобусу відновлено

Курсування рейкового автобусу Вінниця-Хмельник-Хмельницький відновлено після того, як у п`ятницю, 15 липня, його було опломбовано у Хмельницькому працівниками відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю (ДСБЕЗ) Управління МВС України.

У прес-службі Південно-західної залізниці кореспонденту УНІАН повідомили, що курсування рейкового автобусу було відновлено у суботу 16 липня, додавши, що матеріали щодо припинення руху рейкового автобусу передано для розслідування в Генпрокуратуру.

Крім того, у довідковому бюро Вінницького залізничного вокзалу підтвердили, що зараз можна придбати квитки на рейковий автобус сполученням Вінниця-Хмельник-Хмельницький, який курсує за звичайним розкладом.

Як повідомляв УНІАН, у Хмельницькому 15 липня працівники відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю (ДСБЕЗ) Управління МВС України на Південно-західній залізній опломбували рейковий автобус Вінниця-Хмельник-Хмельницький. Рейковий автобус о 7.00 ранку не відправився зі станції «Гречани» і перебував у депо, де його описували працівники ДСБЕЗ з Києва.

Нагадаємо, 24 червня 2011 «Укрзалізниця» запустила рейковий автобус за маршрутом Вінниця-Хмельник-Хмельницький. Автобус з`єднав обласні центри Вінницю і Хмельницький, при цьому він також заїжджає до міста-курорту Хмельник.

Крім того, рейси автобуса дозволили здійснювати поїздки на дільницях Гречани-Шепетівка, Старокостянтинів-Калинівка, Гречани-Вінница, Гречани-Хмельник.