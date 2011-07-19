Міністр доповів Януковичу про зростання врожайності

В Україні вже зібрано 14 млн. тонн зерна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК доповів Президентові Віктору ЯНУКОВИЧУ під час зустрічі в Криму.

“Цього року урожайність, порівняно з 2010 роком, зросла на 15-17%”, - зауважив М.ПРИСЯЖНЮК.

***

Як повідомляв УНІАН, за даними начальника відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяни АДАМЕНКО, затяжні дощі трохи знизили врожай ранніх зернових, але водночас позитивно вплинули на стан технічних культур.

«Офіційний прогноз ми складаємо 25 червня, за цим прогнозом ми чекали валовий збір (зерна – УНІАН) 43 млн. тонн. Офіційно ми уточнюємо прогноз 22 липня, і я думаю, що ми його зменшимо, але ненабагато, можливо, на 1 млн. тонн», - повідомила Т.АДАМЕНКО.

***

Станом на п`ятницю, 15 липня, залізниці України перевезли майже 6 млн. тонн зернових вантажів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Зокрема, 3,71 млн. тонн перевезено на експорт, у внутрішньому сполученні перевезено 2,091 тис. тонн зерна. Основні види зернових вантажів: пшениця, ячмінь, зерно кукурудзи, насіння ріпаку й соняшнику.

Згідно з повідомленням, станом на 15 липня, на припортових станціях, портових елеваторах і зерноперевалочних комплексах і на шляху проходження до них перебуває 3054 завантажених зерновозів. Загалом, інвентарний парк вагонів-зерновозів «Укрзалізниці» становить 11 579 вагонів.

Як повідомляв УНІАН, за шість місяців 2011 року залізниці України перевезли 5,743 млн. тонн зернових вантажів, що порівняно з аналогічним періодом 2010 р., коли було перевезено 5,68 млн. тонн, на 1,1% більше.