Янукович поставив міністру АПК "питання №1"

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністру аграрної політики та продовольства Миколі ПРИСЯЖНЮКУ найближчим часом доопрацювати програму з відновлення виробництва сільськогосподарської техніки та проведення технічного переоснащення аграрного сектору.

Про це він сказав під час зустрічі з міністром у Криму, повідомили УНІАН в прес-службі Президента України.

У свою чергу М.ПРИСЯЖНЮК після зустрічі зазначив, що “це питання номер один, яке поставив глава держави». За словами міністра, нестача зернозбиральної техніки призводить до втрат під час збору зернових. М.ПРИСЯЖНЮК поінформував Президента, що Державна продовольчо-зернова корпорація України за допомогою уряду придбала в лізинг 500 комбайнів.

За словами міністра, Президент України під час зустрічі також поставив завдання розробити нову програму меліорації сільськогосподарських земель, оскільки сьогодні в Україні зрошування потребують понад 2 млн. га землі.

М.ПРИСЯЖНЮК також повідомив, що під час зустрічі йшлося про хід проведення земельної реформи в Україні. В.ЯНУКОВИЧ наголосив на важливості проведення роз’яснювальної роботи із власниками земельних паїв, місцевими громадами.

М.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що зараз розпочинається активне обговорення заключного етапу земельної реформи. За його словами, до початку вересня необхідно зібрати всі пропозиції та зауваження, проаналізувати їх та врахувати при розробці законопроекту про ринок землі.