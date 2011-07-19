Ціни на бензини і ДП збільшилися (по марках)

З 11 по 18 липня 2011 року середні в Україні великооптові ціни на бензин збільшилися на 0,2 – 0,4% (в середньому на 0,3%), а на дизельне пальне - знизилися на 0,1%.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (місто Київ).

Так, за даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 11 по 18 липня 2011 року середні в Україні великооптові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А-80 – збільшилися на 0,3%, або 30 грн./тонна, – до 12 000 грн./тонна;

на бензин А-92 – збільшилися на 0,2%, або 30 грн./тонна, – до 12 330 грн./тонна; на бензин А-95 – збільшилися на 0,4%, або 50 грн./тонна, – до 12 760 грн./тонна; на дизельне пальне – знизилися на 0,1%, або 10 грн./тонна, – до 10 170 грн./тонна.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.