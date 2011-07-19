На Волині горіла церква УПЦ МП

Ударила блискавка

Сьогодні о 1.20 у с. Клюськ Турійського району Волинської області внаслідок удару блискавки сталася пожежа у верхній частині бані церкви Пресвятої Богородиці УПЦ Московського патріархату. Церква дерев’яна, 1913 року побудови, є пам’ятником архітектури, повідомляє прес-служба МНС. О 2.30 трьома відділеннями Державної пожежної охорони пожежу було ліквідовано. Жертв і постраждалих немає.

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