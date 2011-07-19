На Волині горіла церква УПЦ МП
08:44, 19 липня 2011Суспільство
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Ударила блискавка
Сьогодні о 1.20 у с. Клюськ Турійського району Волинської області внаслідок удару блискавки сталася пожежа у верхній частині бані церкви Пресвятої Богородиці УПЦ Московського патріархату.
Церква дерев’яна, 1913 року побудови, є пам’ятником архітектури, повідомляє прес-служба МНС.
О 2.30 трьома відділеннями Державної пожежної охорони пожежу було ліквідовано.
Жертв і постраждалих немає.
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