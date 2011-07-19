Однорічна дівчинка випала з 5-го поверху і залишилася жива
09:50, 19 липня 2011Суспільство
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Пригода в Красноармійську
У Красноармійську Донецької області з вікна квартири, розташованої на 5-му поверсі, випала однорічна дівчинка і залишилася жива.
Про це УНІАН повідомили в Красноармійському міськвідділі внутрішніх справ.
Під час перевірки було встановлено, що дитина гралася біля вікна, закритого москітною сіткою, і випала. Дівчинка пройшла курс лікування в лікарні і вже знаходиться вдома.
Міліція провела перевірку всіх обставин того, що сталося. Складу злочину в цій події немає.
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