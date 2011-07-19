На Волині знайшли поля, засіяні опіумним маком

На Волині правоохоронці вилучили наркотичної сировини на суму 100 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області.

Зокрема, опіумним маком було засаджено два поля, які належали 33-річному громадянину в одному із сіл Рожищенського району. Міліціонери вилучили понад 4 тисячі кущів маку. Приблизна вартість вилученого на «чорному ринку» становить понад 100 тис. грн.

Працівниками правоохоронних органів встановлено, що підозрюваний разом зі своєю дружиною засіяв поле маком. Після збору урожаю планував реалізувати його серед наркоманів у місті Луцьку.

Наразі за даним фактом порушено кримінальну справу за ч.2 статті 310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до семи років.