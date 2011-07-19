Україна розпочала модернізацію ГТС

Україна почала реалізацію проекту «Модернізація і реконструкція магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород».

Як передає кореспондент УНІАН, реалізація проекту почалася зварюванням символічного золотого стику трубопроводів, в якій взяли участь прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ і міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО.

Виступаючи на початку церемонії, М.АЗАРОВ відзначив важливість модернізації ГТС. «Нам належить виконати в найкоротші терміни величезну за обсягом роботу», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що необхідність модернізації ГТС викликана тим, щоб зберегти і розширити можливості України з транзиту газу. «У нас немає іншого виходу. Ви знаєте, цього року стає до ладу північна гілка обхідного газопроводу «Північний потік», ведуться проектні роботи з будівництва обхідного «Південного потоку». Ми маємо нашим партнерам європейським і Росії продемонструвати всі конкурентні переваги нашої газотранспортної системи. А для цього потрібна масштабна реконструкція побудованого і введеного в експлуатацію 30 років тому газопроводу», - сказав прем`єр.

Він зазначив, що роботи проводитимуться під пильною увагою Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і уряду.

Церемонія відбулася на промисловому майданчику 3731,5 км газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород поблизу міста Богуслав Київської області.

Також у заході з нагоди початку реалізації проекту модернізації ГТС взяли участь керівництво НАК «Нафтогаз України», ДК «Укртрансгаз», представники міжнародних фінансових організацій і зарубіжних газових компаній.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство палива і енергетики України має намір залучити 6,5 млрд. дол. на реалізацію інвестиційних проектів з модернізації ГТС України до 2018 року.

Зокрема, на модернізацію і реконструкцію газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» планується залучити 1,3 млрд. дол.

Довідка УНІАН. Газопровід «Уренгой-Помари-Ужгород» з’єднує газові родовища півночі Західного Сибіру з кінцевими споживачами в Європі. Побудований в 1983 році. Загальна довжина - 4 тис. 451 км, потужність - 32 млрд. куб. м газу на рік. Діаметр кожної з трьох ниток – 1 тис. 420 мм.

Протяжність по території України - 1 тис. 160 км, діаметр – 1 тис. 420 міліметрів, робочий тиск 7,5 атмосфер; газопровід проходить територією десяти областей України: Сумської, Полтавської, Черкаської, Київської, Вінницької, Хмельницької, Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської.

Проект модернізації газопроводу розрахований на дев`ять років, перша черга – три роки; обсяг інвестицій, необхідний для проведення першої черги, становить 538,87 млн. доларів США, з яких власні кошти – 230,87 млн. доларів, кредитні ресурси – 308 млн. доларів.