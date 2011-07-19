Дженіфер Лопес заспіває за $1 мільйон для Тарути?

14:13, 19 липня 2011
Суспільство
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Артистка приземлилася у Сімферополі

Дженніфер Лопес прилітала до Сімферополя чартерним рейсом, повідомило джерело "Сегодня" в міжнародному аеропорту «Сімферополь». 

Літак  приземлився на українській землі о 5 годині ранку.

Як повідомляло видання раніше, за інформацією британського таблоїду The Sun, 41-річна артистка заспіває на весіллі українського бізнесмена. За інформацією джерела, весілля зіграють в Партеніті в пансіонаті «Айвазовський», де відзначали свої дні народження екс-президент України Леонід Кучма і співвласник «Індустріального Союзу Донбасу» Сергій Тарута. З чуток, саме Тарута знову влаштує там свято — весілля дочки. Правда, в оточенні бізнесмена цю інформацію спростовують. Кажуть, що весілля дочки буде, але у вересні. У Тарути дві дочки — Тетяна і Катерина.

У одній з російських компаній звукозапису повідомили, що за півгодинний виступ в Україні Лопес одержить більше 1 мільйона доларів.

На закритій вечірці також виступлять і вітчизняні зірки. Зокрема, до Криму вже прибув Микола Басков, очікується і Ані Лорак.

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