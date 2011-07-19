ГПУ просить Росію видати Ландіка

Генеральною прокуратурою України сьогодні було направлено до Генеральної прокуратури Російської Федерації запит про видачу Україні депутата Луганської міської ради Романа ЛАНДІКА для притягнення його до кримінальної відповідальності за хуліганство.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генпрокуратури.

Розгляд даного запиту перебуває на контролі Генеральної прокуратури України.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня вночі у ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата Володимира ЛАНДІКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив дівчину.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.ЛАНДІКА за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

10 липня стало відомо, що працівники правоохоронних органів встановили місцеперебування Р.ЛАНДІКА. Він був затриманий у Краснодарі.

12 липня Р.ЛАНДІКА виключили із Партії регіонів.

14 липня міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що найближчим часом російський суд розгляне справу про екстрадицію Р.ЛАНДІКА в Україну.