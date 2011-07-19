На міжбанку долар знову взяв планку 8

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9980/8,0020, на 12:00 ціни знизилися 7,9965/7,9990. На момент закриття торгів цінові рівні підвищилися 7,9975/8,0005 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2844/47, на 12:00 ціни піднялися 0,2846/49. На момент закриття торгів ціни досягли рівня 0,2849/52. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 28,0755 (-0,1340).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4070/1,4215. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями – 11,3130/11,3205, на 12:00 ціни пішли вгору 11,3410/11,3485. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH знизилися 11,3335/11,3420.