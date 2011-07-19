З колонії втік зек з павуком на плечі

У Херсонській області із колонії втік засуджений.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління Державної пенітенціарної служби у Херсонській області, 18 липня о 17.50 з контрагентського об`єкту агрофірми завод-радгоспу «Білозерський», де працюють засуджені з дільниці соціальної реабілітації, скоїв втечу засуджений Північної виправної колонії (№90), 1985 року народження. Деталі втечі не повідомляються.

Серед прикмет втікача - на лівому плечі татуювання у вигляді павука на павутинні.