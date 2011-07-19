Януковича просять не допустити інсулінової кризи

Представники ЗАТ «Індар» попросили Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА розібратися з рейдерами і не допустити чергової інсулінової кризи в країні.

Як повідомили представники інсулінового заводу агентству УНІАН, 18 липня вони були прийняті в Адміністрації Президента і передали офіційне звернення працівників підприємства главі держави. До складу делегації увійшли штатні вчені, юристи і управлінці ЗАТ «Індар».

За словами захисників заводу, до такого кроку їх змусила ситуація, що склалася навколо їхнього підприємства, яка може мати тяжкі наслідки для десятків тисяч хворих на діабет людей.

Як повідомляють очевидці подій, у ніч на 8 липня близько сотні бійців «Беркута» вдерлися на територію заводу і перекрила доступ для всіх його працівників.

«На підприємство прийшли рейдери, які ще в 2008 році викрали державний пакет акцій у розмірі 70,7% від статутного фонду номінальною вартістю 90 000 000 грн., - йдеться в колективному зверненні. - Більше трьох років тривають суди з метою повернення в державну власність усього пакета акцій, але держава неспроможна захистити себе, тобто повернути собі контроль над стратегічним підприємством країни».

Представники підприємства попросили В.ЯНУКОВИЧА відновити справедливість і не допустити чергової інсулінової кризи в країні.