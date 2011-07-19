П'яний водій збив пару, яка мала стати подружжям у суботу

У Вінниці нетверезий водій збив дівчину та хлопця, які цієї суботи мали одружитись.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області, зазначивши, що ДТП сталося вчора, 18 липня.

Зокрема, 20-річний водій автомобіля «Део-Сенс» не впорався з керуванням та виїхав на пішохідну зону, де скоїв наїзд на 21-річну дівчину та її 23-річного хлопця.

Внаслідок ДТП молоді люди, які цієї суботи мали одружитись, у важкому стані з численними ушкодженнями, забоями голови та черепно-мозковими травмами госпіталізовані до реанімаційного відділення міської лікарні.

Водій та один з його пасажирів також отримали тілесні ушкодження. Зі струсом головного мозку та закритими черепно-мозковими травмами вони госпіталізовані до лікарні.

За попередніми даними, водій керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Тривають слідчі дії.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», що передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.